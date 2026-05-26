تعرّف على توقيت مباريات العراق الودية استعداداً للمونديال

شفق نيوز- مدريد

يخوض المنتخب العراقي ثلاث مباريات ودية تحضيرية استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها يوم 11 حزيران المقبل، والتي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وفيما يلي جدول المباريات الودية لأسود الرافدين:

- 29 أيار 2026: العراق × أندورا، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت بغداد.

- 4 حزيران 2026: العراق × إسبانيا، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت بغداد.

- 10 حزيران 2026: العراق × فنزويلا، الساعة 4:00 فجراً بتوقيت بغداد.

لم يتم الإعلان رسمياً عن القنوات الناقلة للمباريات الودية الخاصة بالمنتخب العراقي لغاية الآن،.

كما التحق، اليوم الثلاثاء، اللاعبان المحترفان حسين علي وأمير العماري بمعسكر المنتخب الوطني العراقي في مدينة جيرونا الإسبانية، استعداداً للمشاركة في المونديال.

ويواصل المنتخب العراقي تكثيف تدريباته بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد في مدينة جيرونا الإسبانية، ضمن التحضيرات النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2026.