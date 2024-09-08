المنتخب العراقي يستعد للكويت.. كاساس يحفز اللاعبين وبدلاء أيمن جاهزون

شفق نيوز/ أفاد المتحدث الرسمي وعضو اتحاد الكرة العراقي أحمد الموسوي، بأن المنتخب الوطني سيجري مساء اليوم الأحد، آخر وحدة تدريبية له في البصرة، استعدادًا للقاء الكويت يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب العراقي سيتوجه يوم غد الاثنين إلى الكويت لخوض مباراته الثانية ضمن منافسات التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف أن خيسوس كاساس، مدرب المنتخب، اجتمع بالفريق في آخر وحدة تدريبية، حيث ألقى محاضرة ركز فيها على أهمية التركيز خلال المباراة القادمة، كما حفز اللاعبين ورفع من معنوياتهم، لزرع الثقة في أنفسهم قبل اللقاء المهم أمام الكويت.

وأشار الموسوي إلى أن غياب أيمن حسين عن مباراة الكويت، بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء المنتخب الأول أمام عمان، لن يؤثر على أداء الفريق، مؤكدًا أن المدرب كاساس يمتلك بدائل مميزة لتعويض الغياب، مثل علي الحمادي ومهند علي.