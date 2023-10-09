المنتخب العراقي يستعد للرباعية الدولية وكاساس: بروفة مهمة جداً لتصفيات المونديال

شفق نيوز/ شرع المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته في العاصمة الأردنية استعدادا للبطولة الدولية الرباعية، فيما اكد المدرب عن أهمية البطولة كـ"بروفة" تحضيرية مهمة جداً قبل الدخول في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المنتخب الوطنيّ شرع بتدريباته، مساء اليوم الاثنين، في ملعبِ السلط في العاصمةِ الأردنية عمان استعداداً للمشاركةِ في البطولة الدوليّة الرباعية الفترة من 11-17 اكتوبر الحالي (تشرين الأول)".

وأضاف أن "تدريبات اليوم سبقتها محاضرة للمدربِ خيسوس كاساس في مقر إقامةِ الوفد العراقيّ تحدثَ من خلالها بصُورةٍ عامةٍ عن أهميةِ المشاركة في هذه البطولة التي ستكون بروفةً تحضيريّة مهمةً جداً قبل الدخول لخوض تصفياتِ كأس العالم في الشهر المُقبل".

وتابع البيان "شارك في التدريبات (21) لاعباً هم كل من: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب، فرانس ضياء، ريبين سولاقا، ماسيس ارتين، علي عدنان، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، مصطفى سعدون، مناف يونس، أمجد عطوان، أحمد علي، أمير العماري، إبراهيم بايش، علي حيدر، أحمد فرحان، علي جاسم، أيمن حسين، مهند علي، علي الحمادي".

وبحسب البيان فقد "تم تقسيمّ الوحدة التدريبيّة من خلال مشاركة اللاعبين أعلاه وفقاً لمجموعاتٍ مختلفةٍ مراعياً فيها الجهاز الفنيّ أوقاتَ وصول اللاعبين يوم أمس أثناء رحلات سفرهم لمنحهم جزءاً من الاستشفاء قبل انخراطهم إلى جانب زملائهم للمشاركة في التدريباتِ والتي من المؤمل أن تكون بدايةً مع يوم غد بإقامةِ وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية".

وبيّن الاتحاد في بيانه "على صعيدٍ متصلٍ، يصل مساء اليوم كل من محترف قطر القطري بشار رسن ومحترف سانديفورد النرويجي دانيلو السعد، وآخر الواصلين محترف فازيلا البرتغالي أسامة رشيد".