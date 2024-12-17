المنتخب العراقي يستدعي مكنزي بعد تأكيد غياب دوسكي

شفق نيوز/ قرر الجهاز الفنيُّ للمنتخبِ الوطنيّ العراقي، يوم الثلاثاء، استدعاء لاعب نادي النجف أحمد مكنزي، وانضمامه إلى زملائه في معسكرِ الدوحة ليكون ضمنَ خيارات المدرب خيسوس كاساس لقائمةِ خليجي 26.

وجاءَ هذا القرارُ بعد تعذرِ مواصلة اللاعب ميرخاس دوسكي مع المنتخبِ الوطنيّ خلال الوقتِ الحالي بعد تلقيه عرضاً احترافياً جديداً، وسيكون بحاجةٍ إلى التواجد مع ناديه بناءً على طلبِ إدارةِ النادي بانضمامه على وجهِ السرعة، خصوصاً أن بطولةَ كأس الخليج خارج قائمة الأجندة الدوليّة.

ومن المؤملِ أن ينخرطَ مكنزي بدايةً من يوم غد الأربعاء في تدريباتِ أسود الرافدين التي تستمرُ في الدوحة لغاية الـ 20 من الشهر الحالي.