المنتخب العراقي يرفع جرعات تدريباته ويلاقي كولومبيا غداً

شفق نيوز/ رفع المنتخب العراقي لكرة القدم جرعاته التدريبية بمعسكره الحالي في مدينة خيريز الإسبانية بواقع وحدتين تدريبية صباحية ومسائية .

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب محمد عماد لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب كثف تدريباته اليومية استعدادا للقاء نظيره الكولومبي، مبينا أن المنتخب سيجري مساء اليوم اخر وحدة تدريبية مركزة قبل المباراة الودية يوم غدٍ على ان يستأنف تدريباته بعد اللقاء .

واضاف ان منتخبنا الوطني سيواجه منتخب كولومبيا يوم غد الجمعة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد .

وبين ان الكادر التدريبي قرر أن تكون التدريبات مفتوحة لوسائل الإعلام لمدة خمسة عشر دقيقة ومع بدء التدريبات، على أن تكون التدريبات مغلقة بعدها .

واشار الى ان 27 لاعبا يواصلون تدريباتهم في معسكر اسبانيا تحت اشراف المدرب خيسوس كاساس وكادره المساعد، لافتا الى ان اللاعبين يستجيبون لتوجيهات المدرب ويتمتعون بمعنويات عالية ويؤدون تدريباتهم باندفاع عال.

ويشارك المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم في بطولة كأس ملك تايلاند في أيلول المقبل، وكذلك بطولة الأردن الدولية في تشرين الأول المقبل، إضافة الى فترة التوقف الدولي في تشرين الثاني قبل الدخول في منافسات كأس آسيا في قطر وتصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال 2026.