المنتخب العراقي يرفع جرعاته التدريبية تأهباً للقاء الأردن

شفق نيوز/ رفع المنتخب الوطني العراقي اليوم الاثنين، جرعاته التدريبية بخوضه وحدةً تدريبيةً مغلقةً في مراكز التدريبِ الخاصّة بالمدينةِ الرياضيّة في البصرةِ تحضيراً لمُواجهةِ منتخبِ الأردن الخميس المقبل في الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقةً مساءً.

وشاركَ في المران (23) لاعباً هم كلٌ من: جلال حسن، فهد طالب، حسين حسن، علي فائز، سعد عبد الأمير، مصطفى سعدون، أحمد يحيى، مهند علي، أحمد ياسين، زيدان إقبال، ريبين سولاقا، حسين علي، مناف يونس، يوسف أمين، فرانس ضياء، محمد الطائي، علي جاسم، أمير العماري، زيد تحسين، ميرخاس دوسكي، إبراهيم بايش، أيمن حسين، أمجد عطوان.

ومن المؤملِ أن يلتحقَ غداً كل من علي الحمادي ومنتظر ماجد ليكتملَ عددُ اللاعبين (25)، وهي القائمةُ النهائيّة التي سيعتمدُ عليها خيسوس كاساس للمواجهتين المُقبلتين في مرحلةِ التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 أمام كل من منتخبي الأردن وعمان.