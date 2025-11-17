المنتخب العراقي يرتدي الزيّ الأخضر أمام الإمارات في مواجهة الحسم

شفق نيوز– البصرة

عُقد في البصرة، اليوم الاثنين، المؤتمر الفني الخاص بمباراة العراق والإمارات المقررة يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب البصرة الدولي، حيث تقرر أن يرتدي المنتخب الوطني العراقي الزيّ الأخضر الكامل، بينما سيظهر المنتخب الإماراتي بالزيّ الأبيض الكامل.

وأكد رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة، بدر ناصر، جاهزية ملعب جذع النخلة الدولي لاحتضان مباراة ملحق الإياب بين المنتخبين، مشيراً إلى أن جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية جرى استكمالها.

ومن المتوقع أن تشهد البصرة حضورًا جماهيريًا واسعًا للمباراة التي تُعد واحدة من أبرز مواجهات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.