المنتخب العراقي يخوض أول وحدة تدريبية صباحية (صور)

شفق نيوز/ اجرى المُنتخب العراقي لكرةِ القدم، اليوم السبت، أول وحدةً تدريبيّةً صباحية بعد تسلم المدرب عبد الغني شهد مهام تدريب المنتخب.

وتضمنت الوحدة التدريبية تمارينَ القوة المميزة بالسرعة في صالةِ الجيم في مقر إقامته، وبإشرافٍ مباشر من قبل مدرب اللياقة البدنيّة، سردار محمد، وقد تم تقسيمُ التدريبات الى ثلاث مجموعاتٍ ضمت كلُ واحدة تسعة لاعبين.

ومن المؤمل أن يخوضَ المُنتخب العراقي في الساعةِ السابعة من مساء اليوم السبت ثاني وحداته التدريبية في ملعبِ الشعب تحضيراً لمباراةِ زامبيا الودية ولمواجهتي الإمارات وسوريا ضمن التصفياتِ المُؤهلة لمونديال قطر 2022.