المنتخب العراقي يخوض أولى تدريباته في إسبانيا تحضيراً لمواجهة المكسيك

شفق نيوز / خاضَ المنتخبُ العراقي، اليوم الاثنين، أولى تدريباته في إسبانيا، تحضيراً لمواجهةِ منتخبِ المكسيك ودياً، مساء الأربعاء المقبل، فيما أوضح المدير الإداريّ للمنتخب، أن المباريات الودية للمنتخب ستعود "بالفائدة بغض النظرِ عن النتيجة".

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "تدريبات اليوم جاءت استشفائيّةً في ملعبِ (پي چي أي كتالونيا) الخاصّ بتدريباتِ نادي جيرونا".

وأضاف الاتحاد أن التدريبات "شارك فيها (21) لاعباً هم كل من: جلال حسن، دلوفان مهدي، حسن أحمد، أمجد عطوان، أيمن حسين، كرار عامر، سجاد جاسم، مناف يونس، أحمد زيروا، هيران أحمد، محمد قاسم، حسين جبار، حمزه عدنان، إبراهيم بايش، علي فائز، زيد تحسين، أحمد عبد الحسين، علاء عباس، حسن عبد الكريم، شهاب رزاق، وأحمد يحيى، والأخيرُ لم يدخل في التدريباتِ الفعليّة مع المجموعةِ وتدربَ بشكلٍ منفردٍ، وبإشرافِ الجهاز الطبيّ من أجل تأهيله ليكون جاهزاً في المبارياتِ المُقبلة".

وتابع الاتحاد أن "اللاعبين أمير العماري، عمار محسن والكسندر اوراها لم يشاركوا في التدريباتِ كون موعد وصولهم تزامنَ بالقرب من موعدِ التدريباتِ المُحددةِ من قبل الجانبِ المكسيكي في حجزِ ملاعب التدريب، وسيشاركون غداً في الوحدةِ التدريبيّة التي ستقام في الملعبِ الرئيسيّ الذي سيحتضنُ اللقاء".

على صعيدٍ متصلٍ، أوضح البيان أن "اللاعب الآي فاضل سيصل غداً بعد تحسنِ وضعه الصحيّ"، مؤكداً "إصراره على التواجدِ والتحاقه بتدريباتِ الغد".

وأوضحَ المديرُ الإداريّ للمنتخبِ الوطنيّ، مهدي كريم إن "الإجراءات الإداريّة كافة تمّ تحضيرها بوقتٍ مسبقٍ من أجل تأمينِ وصول اللاعبين، وكذلك الطاقم التدريبيّ الإسباني الجديد، وإن الأجواءَ ايجابيةٌ جداً، وتساعد على الاندفاعِ في التدريبات والظهور بمُستوى طيبٍ في المواجهاتِ المقبلة التي ستكون من نوعٍ خاصٍ، خصوصاً أن المنتخبَ الوطنيّ لم يقارع منتخباتَ الصف الأول منذ فترةٍ طويلةٍ، وبالتالي فمثل هكذا مبارياتٍ ستعود بالفائدةِ بغض النظرِ عن النتيجة".