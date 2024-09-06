المنتخب العراقي يخوض وحدة تدريبية استشفائية تحضيراً لمواجهة الكويت

شفق نيوز/ خاض المنتخبُ الوطنيّ مساء اليوم الجمعة، وحدةً تدريبيةً استشفائيةً احتضنتها مراكزُ التدريب الخاصة بالمدينةِ الرياضيّة تحضيراً لمُواجهةِ المنتخبِ الكويتي يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مبارياتِ الدور الثاني لجولةِ التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 .

تدريباتُ اليوم جرت بعد أن تمّ تقسيمُ اللاعبين إلى مجموعتين، المجموعةُ الأولى ضمت اللاعبين الذين كانوا في التشكيلِ الأساسيّ لمواجهةِ عُمان يوم أمس، وجرت تدريباتهم الاستشفائيّة في مقرِّ إقامة الوفد العراقيّ في البصرة، وبإشراف المساعد اليخاندرو فاريلا، اضافة إلى أعضاء الجهاز الطبي المعالجين إبراهيم بو بكر وفارس عبد الله إضافة إلى المعالج الفيزيائيّ اليخاندرو الماكرو، بينما ضمت المجموعةُ الثانية (15) لاعبا هم كلٌ من: علي كاظم، حسين حسن، أحمد يحيى، سعد ناطق، مصطفى سعدون، صفاء هادي، لؤي العاني، مناف يونس، مهند علي، محمد الطائي، علي الحمادي، زيدان إقبال، أمجد عطوان، أحمد مكنزي، دانيلو السعد.

وقبل انطلاقِ التدريبات كانت هناك محاضرةٌ من قبل مدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، باركَ من خلالها للاعبين على تحقيقِ الفوز في مباراةِ عُمان بالرغم من أن الأداءَ لم يكن مقنعاً لكن الأهم هو تحقيق النقاط الثلاث، خصوصاً أن هناك منتخباتٍ كبيرةً لم تتمكن من ذلك.

وأضاف كاساس: "نقومُ الآن بتحليلِ مباريات منافسينا إضافةً إلى تحليل مباراتنا من أجل التحسُّنِ في بعض الأمورِ، وأمامنا عملٌ يحتاج إلى المزيدِ".

وشدد كاساس، على اللاعبين بـ"ضرورةِ التحلي بالتركيز، فلا توجد مباراةٌ سهلة، وجميعها ستكون صعبةً، وهناك منتخباتٌ قدّمت أداءً متميزا، وأحرجت منتخباتٍ متمرسةً في التواجدِ في كأس العالم، لذلك مطلوب منا الحفاظ على أنفسنا، والاستشفاء بطريقةٍ جيدةٍ، والغذاء بطريقة صحية، وما تحقق لغاية الآن ما هو إلا الفوزُ في مباراةٍ واحدةٍ فقط من أصل عشر مباريات".

وختم حديثه قائلاً: "أمامنا مباراةٌ أخرى مهمة جداً مع الكويت، ونتطلع لمواصلةِ الفوز".

من جهةٍ أخرى، قدّم لاعبو المنتخب الوطنيّ مزيداً من الدعمِ والإسنادِ لزميلهم أيمن حسين، بعد تعرضه لإصابةٍ يوم أمس نتيجة كدمة رئوية قوية نقلَ على إثرها إلى المستشفى، مؤكدين تواصلهم على روحِ الفريق الواحدِ المُتماسك والهادف لتحقيقِ التأهل إلى مونديال 2026، وإسعاد الجماهير العراقيّة في تَحقيقِ الحلم بالوصولِ إلى كأس العالم.

وتنوعت أساليبُ الدعم ما بين التواصلِ المُباشر مع اللاعبِ أو مع أهله أو من خلال صفحاتهم الشخصيّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له الشفاءَ العاجل والعودة السريعة إلى الملاعب.