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المنتخب العراقي يخوض غدا وحدة تدريبية واحدة ودعوة للاعب جديد

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-18T20:49:09+0000
المنتخب العراقي يخوض غدا وحدة تدريبية واحدة ودعوة للاعب جديد

شفق نيوز/ اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء يوم الثلاثاء، ان المنتخب العراقي سيخوض يوم غد وحدة تدريبية أخرى استعداداً للمباراة الودية مع المنتخب الأوغندي، تمهيداً لمنافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وسوف يخوض المنتخب العراقي وحدة تدريبيّة غداً الأربعاء في ملعبِ الشعب الدولي بالساعة الخامسة عصراً، وستكون متاحة لوسائل الإعلام كافة في أول ١٥ دقيقة.

من جانب اخر، سيعلن الجهاز الفني للمنتخب العراقي عن دعوته الاعب فريق نادي الزوراء سعد عبد الأمير، للالتحاق بصفوف المنتخب.

واجرى المنتخب العراقي اليوم وحدتين تدريبيتين في ملعب الشعب الدولي صباحية والثانية مسائية.

 

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