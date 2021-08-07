المنتخب العراقي يخوض تدريباته على ملعب الشعب اليوم ويسافر إلى إسبانيا غداً

شفق نيوز/ يباشرُ المنتخب العراقي لكرة القدم تجمعه الأول، مساء اليوم السبت، على ملعب الشعب الدولي، تحضيراً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 والتي ستلعب بداية الشهر المقبل.

وسيخوضُ المنتخب تدريباته بتمام الساعة السابعة مساءً، بقيادة المدرب المساعد رحيم حميد ومدرب الحراس أحمد جاسم، في الوحدة التدريبية التي ستكون مفتوحةً أمام جميع وسائل الإعلام لتغطية تدريبات اسود الرافدين.

وسيغادرُ المنتخب العراقي يوم غدٍ الأحد عبر طائرة للخطوط الجوية العراقية إلى إسبانيا للدخول في معسكرٍ تدريبي هناك بقيادة المدرب الهولندي (أدفوكات) في التجمع الرسمي الأول للمنتخب مع المدرب الجديد الذي سيقود أسود الرافدين في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

وتضمُ قائمة المنتخب التي ستغادر إلى إسبانيا (24) لاعباً، هم كلٌ من: جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب لحراسة المرمى، واحمد ابراهيم وسعد ناطق وميثم جبار وعلي فائز وكرار عامر وعلاء مهاوي وضرغام اسماعيل وعلي عدنان لخط الدفاع، و امجد عطوان ومحمد قاسم وهمام طارق وابراهيم بايش وشريف عبد الكاظم وحسين علي وسجاد جاسم وبسام شاكر لخط الوسط، وشيركو كريم ومحمد داود ومهند علي وعلاء عبد الزهرة ومهند عبد الرحيم لخط الهجوم.