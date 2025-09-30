المنتخب العراقي يخفق في التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس الخليج للناشئين

شفق نيوز- بغداد

أخفق المنتخب العراقي في بلوغ نهائي كأس الخليج، مساء اليوم الثلاثاء، بعد خسارته أمام نظيره الإماراتي في نصف نهائي بطولة كرة القدم للناشئين تحت 17 سنة المقامة حالياً في قطر.

وجرت المباراة بين المنتخبين على أديم ملعب سحيم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة عند الساعة الـ8:30 مساءً، وانتهت لصالح الإمارات بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإماراتي بهدف دون مقابل لمنتخب العراق، جاء الهدف في الدقيقة 45+3.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت للمنتخب العراقي.

وتأهل منتخب العراق للناشئين إلى الدور قبل النهائي من كأس الخليج تحت 17 سنة بطلاً للمجموعة الأولى بعدما حصد 7 نقاط من فوزين على السعودية والبحرين وتعادل مع الكويت، أما منتخب الإمارات فهو ثاني المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من فوزين على اليمن وعمان وخسارة أمام قطر.

من جانب آخر تأهل منتخب السعودية للناشئين إلى نهائي كأس الخليج بعد فوزه على منتخب قطر 2-1 في مباراة نصف النهائي للبطولة.