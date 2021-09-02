المنتخب العراقي يخطف نقطة ثمينة من عقر دار الشمشون الكوري (صور)

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي يوم الخميس، من خطف نقطة ثمينة أمام نظيره الكوري الجنوبي.

وسيطر المنتخب الكوري الجنوبي على شوطي اللقاء وكان الاخطر والاقرب للتسجيل لولا براعة حارس المرمى فهد طالب ويقظة خط الدفاع ، مقابل هجمات خجولة لمنتخب العراق على المرمى الكوري ، وبهذه النتيجة كسب منتخبنا أول نقطة له من اصحاب الارض في افتتاح التصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

واحتضن ملعب سيئول مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب كوريا الجنوبية اليوم الخميس في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت بغداد".

ونزل المنتخب بتشكيلة تألفت من فهد طالب لحراسة المرمى وللدفاع علي فائز واحمد ابراهيم وشيركو كريم وعلي عدنان ، وللوسط امجد عطوان وامير العماري ومحمد قاسم وابراهيم بايش بشار رسن ، وايمن حسين للهجوم .

واختار الهولندي (ديك ادفوكات) مدرب المنتخب العراقي، 25 لاعباً لقائمة مباراتي كوريا الجنوبية وإيران ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وضمت قائمة الوطني لمباراتي التصفيات، التي ستلعب بداية الشهر المقبل، كلاً من: فهد طالب واحمد باسل ومحمد صالح لحراسة المرمى، وأحمد إبراهيم وعلي فائز وسعد ناطق وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي وفرانس بطرس لخط الدفاع.وضمت القائمة أيضاً اللاعبين: أمجد عطوان وصفاء هادي وسجاد جاسم وبشار رسن وشيركو كريم وهمام طارق ومحمد قاسم وجستن ميرام وأمير العماري وإبراهيم بايش لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة ومهند علي وأيمن حسين لخط الهجوم.