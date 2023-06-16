المنتخب العراقي يخسر من نظيره الكولومبي ودياً

شفق نيوز/ خسر منتخب العراق الوطني أمام نظيره الكولومبي مساء اليوم الجمعة بهدف دون رد في مباراة ودية دولية جرت في اسبانيا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف ، وفي الشوط الثاني سجل منتخب كولومبيا هدفه الوحيد عن طريق ماتيوس كاسيرا دقيقة 76 من عمر اللقاء.

ونزل المنتخب بتشكيلة تألفت من جلال حسن لحراسة المرمى ، ولخط الدفاع سعد ناطق وعلي فائز وفرانس بطرس وميرخاس دوسكي والآن محي الدين وللوسط اسامة رشيد وامير العماري وكيفن يعقوب وابراهيم بايش ولخط الهجوم باشانغ عبد الله .