المنتخب العراقي يخسر من نظيره الكولومبي ودياً

2023-06-16T20:56:32.000000Z

شفق نيوز/ خسر منتخب العراق الوطني أمام نظيره الكولومبي مساء اليوم الجمعة بهدف دون رد في مباراة ودية دولية جرت في اسبانيا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف ، وفي الشوط الثاني سجل منتخب كولومبيا هدفه الوحيد عن طريق ماتيوس كاسيرا دقيقة 76 من عمر اللقاء.

ونزل المنتخب بتشكيلة تألفت  من جلال حسن لحراسة المرمى ، ولخط الدفاع سعد ناطق وعلي فائز وفرانس بطرس وميرخاس دوسكي والآن محي الدين وللوسط اسامة رشيد وامير العماري وكيفن يعقوب وابراهيم بايش ولخط الهجوم باشانغ عبد الله .

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