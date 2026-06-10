المنتخب العراقي يخسر أمام فنزويلا في آخر اختبار ودي قبل المونديال

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

تلقى المنتخب العراقي خسارة أمام نظيره الفنزويلي بنتيجة 2-0 في آخر مبارياته الودية، ضمن تحضيراته للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026، التي تنطلق رسمياً في 11 حزيران الجاري، وتستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك .

جرت المباراة على ملعب "سيت غيك" في مدينة "بريجفيو" بولاية "الينوي" الأميركية، عند الساعة الرابعة فجراً بتوقيت العراق، وقد انتهى الشوط الاول بتقدم منتخب فنزويلا بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة الـ 17 عبر اللاعب كريستيان كاسيريس .

ومع بداية الشوط الثاني سجل فنزويلا هدفه الثاني في الدقيقة الـ 46 عن طريق خيسوس راميريز، وشهدت المباراة طرد لاعب المنتخب العراقي علي يوسف بعد التحامه مع حارس مرمى منتخب فنزويلا، حيث اعتبر حكم اللقاء التدخل خطيراً وأشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه، ليكمل المنتخب العراقي المباراة بعشرة لاعبين.

وكان المنتخب العراقي قد أنهى معسكره التدريبي في اسبانيا بخوض مباراتين وديتين، حقق خلالهما الفوز على منتخب أندورا بهدف دون مقابل، قبل أن يتعادل مع منتخب إسبانيا بنتيجة (1-1).

وينتظر المنتخب العراقي تحدٍ صعب في المجموعة التاسعة التي تضم منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج.

يشار إلى ان منتخب فنزويلا لم يتأهل رسمياً للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث أُقصي الفريق من التصفيات ولم ينجح في حجز بطاقة التأهل عن قارة أميركا الجنوبية.