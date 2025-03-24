المنتخب العراقي يخسر أمام السعودية في كأس آسيا للكرة الشاطئية

شفق نيوز/ مني المنتخب الوطني العراقي للكرة الشاطئية بخسارة ثالثة، اليوم الاثنين، من نظيره السعودي بنتيجة 3-2، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس آسيا.

وجرت المباراة في ملعب شاطيء جومتين بمدينة باتايا التايلاندية عند الساعة 11:30 بتوقيت بغداد.

وتضم مجموعة المنتخب العراقي كلاً: من اليابان والصين والسعودية.

وكان المنتخب الوطني العراقي للكرة الشاطئية تعرض لخسارتين ضمن المنافسات ذاتها أمام نظيره الياباني 3 - 4 وامام المنتخب الصيني بنتيجة 2 - 3 .

ويستضيف تايلاند النسخة الـ11 من البطولة للمرة الثالثة في تاريخها، حيث ستُقام المباريات على شاطئ "جومتين" في مدينة باتايا، بمشاركة 16 منتخباً آسيوياً خلال الفترة من 20 إلى 30 آذار/ مارس الجاري.