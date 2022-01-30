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المنتخب العراقي يخسر لاعباً سابعاً بسبب كورونا

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-30T13:31:36+0000
المنتخب العراقي يخسر لاعباً سابعاً بسبب كورونا

شفق نيوز/ أظهرت الفحوصات الطبية للاعب المنتخب العراقي ياسر قاسم، يوم الاحد، إصابته بفيروس كورونا، وبالتالي عدم مشاركته في مباراة المنتخب مع نظيره اللبناني.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعبُ ياسر قاسم فحص الـPCR اليوم، وظهرت نتيجةُ الفحص سلبيةً، وبات اللاعبُ خارجَ حسابات الجهازِ الفني في الوقت الحالي بسبب الحجر الصحي".

واشار الى ان قاسم "لم يشارك في التدريباتٍ منذ مباراة أوغندا الوديّة، والوقت ضيقٌ ليتواجدَ في لبنان، لذلك منحت له موافقة السفر إلى لندن".

وبذلك سيخسر المنتخب العراقي خدمات سبعة لاعبين أساسيين بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابة ياسر قاسم، اليوم، وسامح سعيد، أمس، بفيروس كورونا، لينضما إلى قائمة المصابين بالوباء اللاعبين: شيركو كريم، وحسين جبار، وسعد ناطق، وأمجد عطوان، بالإضافة إلى بشار رسن الذي لن يشارك في مباراة لبنان بسبب تراكم البطاقات الصفراء وليس المرض.

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