المنتخب العراقي يختتم تدريباته ويواجه الفلبين غداً بغياب ميرخاس دوسكي وأيمن حسين

شفق نيوز/ اختتم المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، آخر وحدة تدريبية له في ملعب البصرة الدولي، فيما حث المدرب خيسوس كاساس اللاعبين على ضرورة الالتزام بمفردات الواجبات الموكلة لكل منهم.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن جميع اللاعبين شاركوا بالتدريبات باستثناء ميرخاس دوسكي بسبب الإصابة، كما أن مهاجم المنتخب أيمن حسين سيغيب هو الآخر بسبب الحرمان.

وحثّ مدرب المنتخب خيسوس كاساس اللاعبين على ضرورة الالتزام بمفردات الواجبات الموكلة لكل لاعب، والتي عمد الجهاز الفني على تكرارها خلال فترة المعسكر الذي أقيم في البصرة.

يذكر أن مواجهة الغد ستقام في الساعة العاشرة مساءً 22:00 ، ويحتضنها ملعب البصرة الدولي، وستكون الأجواء معتدلة بدرجة حرارة 24 مئوية، ومن المؤمل أن يتوجه المنتخب العراقي بعد نهاية اللقاء مباشرة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا لغرض التحضير والاستعداد لمواجهة الإياب التي ستقام في 26 من الشهر الجاري في ملعب ريزال التذكاري.

تجدر الإشارة إلى أن فوز المنتخب العراقي في المواجهتين سيضمن التأهل المباشر مبكراً إلى نهائيات كأس آسيا في السعودية 2027، إضافة إلى ضمان التأهل إلى المرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بغض النظر عن المواجهتين المتبقيتين أمام إندونيسيا وفيتنام في حزيران/ ينويو المقبل.