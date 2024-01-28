المنتخب العراقي يختتم تدريباته لمواجهة الأردن وطاقم أسترالي خليجي يقود المباراة

شفق نيوز/ اختتم المنتخب العراقي لكرة القدم تدريباته، مساء اليوم الأحد، تحضيراً لمواجهة نظيره الأردني غداً الاثنين ضمن مباريات الدور ثمن النهائي لمنافسات كأس آسيا 2023، في مواجهة يحتضنها ملعب خليفة في الدوحة، فيما سيقود المباراة أسترالي خليجي.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن التدريبات جرت في مراكز التدريب الخاصة بنادي الغرافة، وشارك فيها جميع اللاعبين.

وأشار الاتحاد إلى أن مباراة يوم غد بين العراق والأردن في دور ثمن سيقودها طاقم تحكيم مؤلف من حكم الساحة علي رضا فاغاني (إيراني الأصل أسترالي الجنسية)، والمساعد الأول أنطون شيتينين والمساعد الثاني أشلي بيشام من أستراليا.

ومن قطر الحكم الرابع عبد الرحمن الجاسم، ومساعد حكم احتياط سعود أحمد المقالح، وحكم الفار خميس المري، وحكم فار مساعد سلمان فلاحي، فيما مقيم الحكام سعد الفضلي من الكويت.