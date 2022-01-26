المنتخب العراقي يختتم تدريباته قبل مواجهة إيران (صور)

شفق نيوز/ اختتمَ المنتخبُ العراقي، مساء يوم الأربعاء، تدريباته في ملعبِ ازادي استعداداً لمواجهةِ المنتخب الإيراني غداً الخميس في الملعبِ نفسه في الساعةِ السادسة بتوقيت طهران، الخامسة والنصف بتوقيت بغداد.

وشاركَ في التدريباتِ (21) لاعباً هم: بشار رسن ، أيمن حسين ، سعد عبد الأمير ، حسن رائد، مصطفى ناظم، حسن عبد الكريم، محمد علي عبود ، أحمد إبراهيم، شيركو كريم، أحمد فرحان، فهد طالب، علاء عباس، حسين جبار ، حسن أحمد، علي ياسين، حسين علي، مهند جعاز، أمير العماري، فرانس ضياء ، علي الحمادي، زيدان إقبال.

وتركزت تدريباتُ اليوم على الجانبِ التكتيكي الذي سيلعب به المنتخبُ الوطني لمواجهةِ إيران، وذلك من خلال واجباتِ الجهاز الفني التي أوكلها إلى لاعبيه.

وأكدَ مشرفُ المنتخب الوطني، يونس محمود، وفق بيان لاتحاد الكرة ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لاعبينا على أتم الجاهزيّة، وكنا نتمنى أن نكون مكتملي الصفوف، ونسعى إلى ان نحققَ نتيجةً جيدةً قبل المغادرةِ الى لبنان".

بينما أوضحَ عضو الاتحاد، فراس بحر العلوم إن "اللاعبين يؤدون التدريباتَ بمعنوياتٍ طيبةٍ، ونأمل أن لاتكون هناك إصاباتٌ جديدة ايجابية بـ(كورونا) للاعبينا".

وبيّنَ مدربُ المنتخب الوطني، زيليكو بتروفيتش انه "لغايةِ انتهاء زمن الوحدةِ التدريبيّة نحن لا نعلم أي اللاعبين سيكونون جاهزين معنا لمباراةِ الغد، لأننا ننتظر نتائجَ الفحوصات الأخيرة التي أجريناها اليوم صباحاً، ونتطلعُ لتحقيق نتيجةٍ ايجابية بعيداً عن كل الحساباتِ المربكة لنا".

وعبّر لاعب منتخبنا، زيدان إقبال، المحترف في صفوف مانشستر يونايتد، عن سعادته وهو بين زملائه العراقيين، وانه يشعر بمعنوياتٍ عاليةٍ ومتحمس لارتداء القميصِ الوطني للمرة الأولى على صعيدِ المنتخب الأول.

وقالَ زيدان إن "تدريباتنا كانت جيدةً، ونمتلك مدرباً جيداً وجهازاً فنياً يتعامل معنا بطريقةٍ ممتازةٍ، وأنا سعيدٌ أن أكون وسط هذه المجموعة، وأرى أننا مستعدون بقوةٍ لمواجهة منتخب إيران".

ومن المؤمل أن تتضح معالمُ جاهزيّة اللاعبين المشاركين لمباراة الغد حسب نتائج الفحوصاتِ التي ستظهر في الساعاتِ المقبلة.