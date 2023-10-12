المنتخب العراقي يختتم تدريباته قبل مواجهة نظيره القطري غداً

شفق نيوز/ اختتم المنتخبُ العراقي لكرة القدم يوم الخميس، تحضيراته قبل مُواجهةِ نظيره القطري يوم غد الجمعة في الساعةِ السادسة مساءً، وذلك بعد خوضه آخر بروفاته في ملعبِ البتراء صباح اليوم الخميس استعدادا لمواجهة قطر ضمن منافساتِ البطولة الدوليّة الرباعيّة.

وتركزت الحصةُ التدريبيّة على تَطبيقِ الجوانب التكتيكيّة التي سبقَ أن تحدث عنها المدربُ خيسوس كاساس في المحاضرةِ الصباحيّة التي عقدت صباح اليوم الخميس في مقرّ إقامة الوفد العراقيّ، حيث شملت تشخيصَ الأخطاء التي حدثت أثناء تدريباتِ الأمس المسائية ومعالجتها من خلال المادةِ الفلمية التي تمّ توثيقها من قبل أعضاء الجهاز الفنيّ.

من جهةٍ أخرى، يعقدُ في تمام الساعة الثالثة والنصف من ظهر يوم الخميس، المؤتمرُ الصحفيّ لمدربِ المنتخب العراقي خيسوس كاساس، وذلك في فندق ريجنسي بالاس.