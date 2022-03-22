المنتخب العراقي يختتم تدريباته في بغداد قبل مغادرته إلى الرياض

شفق نيوز/ اختتم المنتخب العراقي لكرة القدم تدريباته، يوم الثلاثاء، في ملعب الشعب الدولي قبل مغادرته إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء أمام نظيره الإماراتي يوم الخميس المقبل ضمن التَصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان 30 لاعباً شاركوا في تدريبات اليوم، وهم: جلال حسن، ومحمد حميد، ودلوفان مهدي، ومحمد شاكر، لحراسة المرمى، وأحمد إبراهيم، وعباس قاسم، وحسن عبد الكريم، ومحمد علي عبود، وسعد عبد الأمير، وشيركو كريم، ومهند عبد الرحيم، وبشار رسن، ومهند جعاز، وحسين علي، وأيمن حسين، وعلي فائز، وحسن رائد، وإبراهيم بايش، ومصطفى محمد جبر، وعلاء عباس، وأحمد فرحان، وزيدان إقبال، وعلي الحمادي، وجيستن ميرام، ورسلان حنون، ومناف يونس، وضرغام إسماعيل، وأمجد عطوان، ومصطفى ناظم، ومحمد مزهر.

وعبّر لاعب المنتخب العراقي، المحترف في صفوف نادي هاماربي السويدي، مهند جعاز، عن سَعادته بتواجده للمرة الأولى في بغداد، وفي الوقت نفسه لم يخفِ حزنه كون الوقت غير كافٍ للتواجد فترة أطول في هذه الأجواء الجميلة في العاصمة العراقية، وإن الوقت قصير حيث سيغادر اليوم إلى الرياض.

وأضافَ جعاز "لدينا ملاك تدريبي مميز بقيادة عبد الغني شهد، وسبق أن عملت معه في وقت سابق مع المنتخب الأولمبي، وكذلك مع المدربين حيدر نجم وسردار محمد".

وعن موضوع نقل مباراة العراق والإمارات الى ملعب محايد، أكد جعاز "الأمر لم يكن عادلاً لقد سبق أن تواجدنا في لبنان والأجواء التي تعيشها لبنان غالباً ما تكون غير مستقرة، بالإضافة الى أن أرضية الملاعب هناك كانت سيئة، لكن المباريات أقيمت هناك بشكل طبيعي في الوقت الذي يمتلك العراق ملاعب جاهزة وجميلة لقد شاهدت صور مباراة زامبيا واطلع عليها زملائي في نادي هاماربي وانبهروا من الصور الجميلة حينها".

وتابع جعاز "أتمنى في المستقبل القريب اللعب مع منتخب العراق في ملاعب العراق وسط حفاوة الجمهور الحبيب، وبكل تأكيد ستكون حينها الأفضلية لنا مع أي فريق نتطلع لمواجهته، وأتمنى أن نحققَ الفوز في المباراتين المقبلتين، وأعتقد أننا قادرون على ذلك بالرغم من صعوبة المهمة وحساسية المواجهتين".

من جانبه، أوضحَ لاعب المنتخب العراقي، المحترف في صفوف الصفاقسي التونسي، حسين علي، أن "المنتخب الوطني يعيش أجواءً مثاليةً، وهدف الجميع تحقيق نتيجة إيجابية".

واشار الى ان "قرار نقل المباراة إلى ملعب محايد كان محزناً بالنسبة لنا، وكنا نتمنى اللعب في بغداد التي تعطينا القوةَ والايجابية أكثر من أي منافس، لكن تركيزنا حالياً ينصب من أجل تحقيق الفوز، ولا فرق سواء لعبنا في السعودية أو أي مكان آخر، لأننا عازمون على تحقيق الفوز في هذه المباراة".

ومن المؤمل أن يغادر وفد المنتخب العراقي إلى الرياض مساء اليوم الثلاثاء لخوض مواجهة الإمارات المهمة ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر بعد قرار نقلها من العاصمة بغداد إلى ملعب محايد.