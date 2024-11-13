المنتخب العراقي يختتم تدريباته في البصرة استعداداً لمواجهة الأردن

شفق نيوز/ اختتم المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته في البصرة تحضيراً لمواجهة منتخب الأردن ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وشارك في التدريبات 26 لاعباً هم كل من: جلال حسن، وفهد طالب، وأحمد باسل، وحسين حسن، وزيد تحسين، وميرخاس دوسكي، وإبراهيم بايش، ومناف يونس، ويوسف أمين، وفرانس ضياء، ومحمد الطائي، وعلي جاسم، ومهند علي، وأحمد ياسين، وزيدان إقبال، وأيمن حسين، وأمجد عطوان، وعلي الحمادي، ومنتظر ماجد، وريبين سولاقا، وحسين علي، وعلي فائز، وسعد عبد الأمير، ومصطفى سعدون، وأحمد يحيى، وأمير العماري.

وتأتي المباراة التي ستقام غداً الخميس في الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة مساءً على ملعب المدينة الرياضية ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.