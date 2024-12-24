المنتخب العراقي يختتم تحضيراته لمواجهة البحرين غداً

شفق نيوز/ اختتم المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراته بخوض وحدة تدريبية في ملعب الكويت، استعداداً لمواجهة منتخب البحرين غداً الأربعاء في الساعة الثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية لخليجي زين 26.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن التدريبات شارك فيها وللمرة الأولى 26 لاعباً بعد التحاق آخر الواصلين زيدان إقبال.

وشارك في التدريبات جلال حسن، وكميل سعد، ومحمد حسن، ومناف يونس، وزيد تحسين، وأمجد عطوان، وعلي عدنان، وبيتر كوركيس، ومهند علي، وأحمد ياسين، ومصطفى سعدون، وعلي جاسم، وعلي يوسف، وأحمد مكنزي، وأيمن حسين، وأمير العماري، وماركو فرج، وإبراهيم بايش، ومهند جعاز، ولوكاس شليمون، وأمين الحموي، وآدم طالب، ويوسف أمين، وعلي فائز، وريبين سولاقا.