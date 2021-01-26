سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المنتخب العراقي يختتمُ تحضيراته لمباراة الكويت الودية.. صور

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-26T17:24:10+0000
المنتخب العراقي يختتمُ تحضيراته لمباراة الكويت الودية.. صور

شفق نيوز/ اختتمَ المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تحضيراته لمباراة الكويت الودية.

ومن المقرر أن يلتقي العراق والكويت "ودياً" يوم غد الاربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد، في المباراة التي ستقام على ملعب البصرة الدولي، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وخاضَ لاعبو المنتخب الوطني العراقي، بقيادة المدرب السلوفيني كاتانيتش، مرانهم الأخير على ملعب الفيحاء في المدينة الرياضية في محافظة البصرة، والتي شهدت حضور عددٍ كبير من وسائل الإعلام.

وقالَ اللاعب العراقي محمد داود، إن مباراة الكويت مهمة لنا كلاعبين من أجل الاستعداد بشكل أفضل للتصفيات الآسيوية المزدوجة، ونسعى لتحقيق الفوز، والخروج بنتيجة ايجابية، ونأمل تقديم مباراة جيدة.

فيما أكدَ حارس المنتخب العراقي لكرة القدم فهد طالب، أن مباراة الكويت تعد بروفةً مهمة لأسود الرافدين في طريق التحضير للتصفيات المزدوجة، وصفوف المنتخب مكتملة لخوض لقاء الأزرق الكويتي رغم غياب اللاعبين المحترفين عن هذه المباراة.

related

العراق يجري "بروفة" لإستضافة خليجي البصرة

Date: 2021-01-18 13:50:34
العراق يجري "بروفة" لإستضافة خليجي البصرة

منتخب الكويت يجري أول وآخر وحدة تدريبية في البصرة.. صور

Date: 2021-01-26 18:17:43
منتخب الكويت يجري أول وآخر وحدة تدريبية في البصرة.. صور

كاتانيتش يعلن قائمة المنتخب العراقي لمباراة الكويت الودية

Date: 2021-01-19 14:43:22
كاتانيتش يعلن قائمة المنتخب العراقي لمباراة الكويت الودية

وفد منتخب الكويت يجري مسحات كورونا استعداداً للقاء العراق. صور

Date: 2021-01-23 13:37:03
وفد منتخب الكويت يجري مسحات كورونا استعداداً للقاء العراق. صور

القطري سلام فلاحي يقود لقاء العراق والكويت الودي

Date: 2021-01-24 08:40:44
القطري سلام فلاحي يقود لقاء العراق والكويت الودي

رئيس الاتحاد الآسيوي يعتذر عن الحضور إلى البصرة وانفانتينو لم يحسم أمره

Date: 2021-01-24 13:00:47
رئيس الاتحاد الآسيوي يعتذر عن الحضور إلى البصرة وانفانتينو لم يحسم أمره

الأسباني كاراسكو يختار تشكيلة المنتخب الكويتي لودية أسود الرافدين

Date: 2021-01-25 06:02:16
الأسباني كاراسكو يختار تشكيلة المنتخب الكويتي لودية أسود الرافدين

المايسترو: المنتخب العراقي ساهم في تطوير الكرة الخليجية ومبارياتنا مع الكويت لها طعم خاص

Date: 2021-01-26 13:04:05
المايسترو: المنتخب العراقي ساهم في تطوير الكرة الخليجية ومبارياتنا مع الكويت لها طعم خاص