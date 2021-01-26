المنتخب العراقي يختتمُ تحضيراته لمباراة الكويت الودية.. صور

شفق نيوز/ اختتمَ المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تحضيراته لمباراة الكويت الودية.

ومن المقرر أن يلتقي العراق والكويت "ودياً" يوم غد الاربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد، في المباراة التي ستقام على ملعب البصرة الدولي، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وخاضَ لاعبو المنتخب الوطني العراقي، بقيادة المدرب السلوفيني كاتانيتش، مرانهم الأخير على ملعب الفيحاء في المدينة الرياضية في محافظة البصرة، والتي شهدت حضور عددٍ كبير من وسائل الإعلام.

وقالَ اللاعب العراقي محمد داود، إن مباراة الكويت مهمة لنا كلاعبين من أجل الاستعداد بشكل أفضل للتصفيات الآسيوية المزدوجة، ونسعى لتحقيق الفوز، والخروج بنتيجة ايجابية، ونأمل تقديم مباراة جيدة.

فيما أكدَ حارس المنتخب العراقي لكرة القدم فهد طالب، أن مباراة الكويت تعد بروفةً مهمة لأسود الرافدين في طريق التحضير للتصفيات المزدوجة، وصفوف المنتخب مكتملة لخوض لقاء الأزرق الكويتي رغم غياب اللاعبين المحترفين عن هذه المباراة.