المنتخب العراقي يختتم استعداداته لمواجهة الشرطة غدا

شفق نيوز / اختتم المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، آخر وحداته التدريبية استعدادا للمشاركة في بطولة الأردن الدولية للفترة من ٢٣-٢٧ أيلول الحالي.

وسيخوض المنتخب العراقي، غدا في الساعة الرابعة والنصف لقاء وديا أمام نادي الشرطة ضمن آخر بروفاته النهائية قبل التوجه إلى المملكة الأردنية عصر الأربعاء المقبل، وستكون المباراة مغلقة بعيدا عن الحضور الجماهيري والتغطية الإعلامية.

واحتضن ملعب المدينة الدولي، تدريبات اليوم للمنتخب العراقي، التي حضرها عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غانم عريبي، وشارك فيها (19) لاعبا هم كل من: جلال حسن ، دلوفان مهدي ، حسن أحمد ، حسن حبيب ، شهاب رزاق ، حسن عبد الكريم، شيركو كريم ، إبراهيم بايش ، مناف يونس ، علي فائز ، حسين عمار، أحمد عبد الحسين ، اسو رستم ، زيد تحسين ، محمد علي عبود ، حمزة عدنان، حسين علي ، وكاع رمضان، وكرار عامر.

وابتدأت الوحدة التدريبية داخل غرف نزع الملابس بملعب المدينة، بقياس الوزن لجميع اللاعبين بهدف المتابعة والمحافظة، ومن ثم محاضرة فنية من قبل المدرب راضي شنيشل، تلتها التدريبات على أرضية الملعب وفق واجبات محددة من قبل الجهاز الفني إلى اللاعبين، ثم تدرب الفريق بنص ملعب تم خلالها تطبيق عملي لمفردات المحاضرة الفنية التي سبقت انطلاق التدريبات.

وفي تطورات جديدة، فقد غادر اللاعب "محمد قاسم" مقر إقامة وفد المنتخب الوطني بعد تعذر التحاقه للمشاركة في بطولة الأردن، بينما التحق "شيركو كريم" يوم أمس بوفد المنتخب الوطني.

وعلى صعيد متصل، ستتعذر على محترف هامربي "مهند جعاز" المشاركة في بطولة الأردن، وذلك بعد تعرضه إلى تمزق عضلي في مباراة فريقه أمس ضد هاگن في الدوري السويدي، وبالتالي تأكد غيابه، حيث سيكون بحاجة إلى الراحة والعلاج لفترة من ١٠-١٢ يوما.