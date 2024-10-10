المنتخب العراقي يحقق فوزاً صعبا على فلسطين بأقدام أيمن حسين

شفق نيوز/ فاز المنتخب العراقي على ضيفه منتخب فلسطين اليوم الخميس بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجرت المباراة عند الساعة التاسعة مساءً على ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة).

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدف دون مقابل لمنتخب فلسطين، جاء الهدف عن طريق أيمن حسين في الدقيقة 30.

وشهد الشوط الثاني ضغطا واضحا من قبل المنتخب الفلسطيني لكن رغم المحاولات أخفق في التسجيل حتى اطلق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المباراة.