المنتخب العراقي يحقق انتصارات ببطولة غرب آسيا للريشة الطائرة في أربيل

شفق نيوز- أربيل

سجّل المنتخب العراقي للريشة الطائرة، نتائج بارزة في منافسات بطولة غرب آسيا 2025 التي تستضيفها مدينة أربيل، بعد تحقيقه انتصارين مهمّين في فئتي تحت 23 سنة وتحت 15 سنة.

وتمكّن المنتخب العراقي من الفوز على نظيره اللبناني بنتيجة (3–2)، بعد أداء قوي ومنافسة متقاربة، وقد مثّل المنتخب في هذه الفئة كل من: كاروان نوزاد، خضر يوسف، هاجر حنير، وأورنينا بولس.

وفي منافسات الفئات العمرية الأصغر، قدّم لاعبو العراق مستوى استثنائيًا، حيث حقق منتخب تحت 15 سنة فوزًا كبيرًا على المنتخب البحريني بنتيجة (5–0)، ومثّل العراق كل من: يوسف حامدي، عمار طاهر، فرح مهدي، وبنين عبدالرزاق.

وأكد الاتحاد العراقي للريشة الطائرة أن لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني أظهروا روحًا عالية والتزامًا كبيرًا داخل أرض الملعب، ما يعكس حجم الجهود المبذولة في التدريب والإعداد الفني خلال الفترة الماضية.

وشدد الاتحاد على أن هذه النتائج تمثل خطوة جديدة في مسار تطور اللعبة في العراق، مشيرًا إلى أن الريشة العراقية تتجه بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقًا بفضل الدعم الفني والإداري، وإصرار اللاعبين على تحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات الإقليمية والدولية.