المنتخب العراقي يحقق الفوز في أولى مبارياته ببطولة كأس العرب

شفق نيوز- الدوحة

حقق المنتخب العراقي فوزاً صعباً على المنتخب البحريني، مساء اليوم الأربعاء، في أولى مبارياته ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025 والمقامة حالياً في قطر.

وجرت المباراة ضمن منافسات المجموعة الرابعة على ملعب 974، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، وانتهت لصالح العراق بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول لصالح المنتخب العراقي بهدفين دون مقابل لنظيره البحريني، وكانت السيطرة واضحة في الشوط الأول لمنتخب العراق، وافتتح قائد المنتخب العراقي أيمن حسين التسجيل في الدقيقة 10، وعزز المهاجم مهند علي النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني تراجع أداء المنتخب العراقي، لا سيما بعد إجراء المدرب غراهام أرنولد تغييراته، ليقلص منتخب البحرين بعدها النتيجة في الدقيقة 79 بتسجيله هدفاً مباغتاً من كرة عرضية عن طريق اللاعب هشام السيد عيسى.

وطرد حكم اللقاء لاعب منتخب البحرين في الدقيقة 90+3 للعبه الخطر ضد لاعب المنتخب العراقي أمجد عطوان.

ويتواجد المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب إلى جانب منتخبات الحزائر والسودان والبحرين.