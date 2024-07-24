اولمبياد باريس.. المنتخب العراقي يحقق الفوز على نظيره الأوكراني

شفق نيوز/ فاز المنتخب العراقي، يوم الأربعاء، على المنتخب الأوكراني 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في مستهل مشواره في منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (أولمبياد باريس 2024).

واحتضن المباراة ملعب ديسينيس شاربيو، في مدينة ليون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل أوكرانيا هدفه في الدقيقة 53 عن طريق فالينتين روبتشنسكي، وتمكن العراق من تعديل النتيجة من ركلة جزاء نفذها ايمن حسين في الدقيقة 57، وبمجهود فردي أضاف لاعب المنتخب العراقي علي جاسم هدفاً ثانٍ للعراق في الدقيقة 75

ويلعب الاولمبي العراقي في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات أوكرانيا والارجنتين والمغرب.

ويواجه المنتخب الاولمبي العراقي في ثاني مواجهاته منتخب الأرجنتين يوم 27 من الشهر الجاري، ثم المغرب في ختام مبارياته في المجموعة الثانية يوم 30.