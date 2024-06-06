المنتخب العراقي يحقق الفوز على اندونيسيا في التصفيات الاسيوية المزدوجة

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي لكرة القدم من تحقيق الفوز على منتخب اندونيسيا بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة من التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2026 ، وكأس آسيا 2027.

وجرت المباراة على ملعب GBK بالعاصمة جاكارتا ظهر اليوم الخميس.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب العراقي من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب أيمن حسين في الدقيقة 54 من المباراة.

وفي الدقيقة 74 اضاع ايمن حسين ركلة جزاء حينما سدد الكرة اعلى القائم، وفي الدقيقة 88 سجل العراق هدفه الثاني عن طريق اللاعب علي جاسم .

وشهد اللقاء طرد كابتن المنتخب الإندونيسي جوردي امت في الدقيقة 59 لتعمده اللعب الخطر ضد لاعب منتخب العراق يوسف الأمين وهو في حالة الانفراد، حيث أكمل منتخب أندونيسيا المباراة بعشرة لاعبين .وبهذه النتيجة تصدر المنتخب العراقي المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات خاضها العراق في المجموعة .