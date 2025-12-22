المنتخب العراقي يحافظ على مركزيه العالمي والآسيوي

شفق نيوز- بغداد

واصل المنتخب العراقي لكرة القدم، حضوره المستقر على الساحة الكروية العالمية، بعدما حافظ على مركزه في التصنيف الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل قليل.

وحل المنتخب في المرتبة 58 عالمياً، ليؤكد ثبات مستواه مقارنة بالتصنيف السابق.

وعلى الصعيد القاري، جاء المنتخب في المركز السابع آسيوياً، فيما احتل المرتبة السادسة عربياً، ما يعكس مكانته التنافسية بين منتخبات المنطقة.

وحصد المنتخب العراقي 1436.94 نقطة في رصيده الاجمالي، مستفيداً من مشاركته الأخيرة في بطولة كأس العرب 2025، والتي أضاف من خلالها 8 نقاط فقط إلى رصيده، في ظل قوة المنافسة وتقارب مستويات المنتخبات المشاركة.

وتُعد هذه المشاركة محطة مهمة ضمن برنامج الإعداد والاستحقاقات المقبلة، حيث ساهمت في الحفاظ على التصنيف دون تراجع، رغم محدودية عدد النقاط المكتسبة.