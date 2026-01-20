المنتخب العراقي يحافظ على مركزه بالتصنيف العالمي لـ"فيفا"

شفق نيوز - بغداد

حافظ المنتخب الوطني العراقي على مركزه الـ 58 عالميًا ضمن التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مواصلاً حضوره الإيجابي على سلم الترتيب الدولي بنفس الترتيب.

وجاء المنتخب العراقي متقدماً على عدد من المنتخبات البارزة، من بينها منتخبات السعودية والأردن وجنوب أفريقيا، في إنجاز يعكس التطور الملحوظ في مستوى الأداء والنتائج خلال الفترة الماضية.

وحل العراق بالمركز السابع اسيويا، بينما جاءت اسبانيا اول عالميا يليه منتخب الأرجنتين، ثم فرنسا ثالثا، وانكلترا رابعا، والبرازيل خامسا.