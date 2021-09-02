المنتخب العراقي يجهز اسلحته لمقارعة "الشمشون الكوري" على ارضه الممطرة

استطلعت وكالة شفق نيوز، الخميس، اراء وتوقعات وإنطباعات مدربين عراقيين ازاء مباراة المنتخب الوطني اليوم امام مضيفه الكوري الجنوبي في تصفيات آسيا المؤهلة لكاس العالم.

ويلتقي "اسود الرافدين" عند الساعة 2 ظهراً بتوقيت بغداد فريق "الشمشون الكوري" في سيئول ضمن تصفيات آسيا المؤهلة الى مونديال قطر.

ويقول المدرب العراقي عادل نعمة لوكالة شفق نيوز، إن الامطار الغزيرة ستعيق اداء اللاعبين واظهار مهاراتهم الفنية فضلاً عن الغيابات المهمة التي ستشهدها تشكيلة المنتخب لابرز اللاعبين بسبب الاصابات والبطاقات الملونة.

وأضاف أن مباراة اليوم مهمة جداً امام منتخب كبير مثل المنتخب الكوري، كونه منتخب يعتمد بشكل اساسي على التنظيم والانضباط والالتزام بالواجبات، مشيراً إلى أن مباراة اليوم تحتاج الى تركيز عالي.

وبين أن الشيء الجيد الذي لاحظناه هو اندفاع لاعبينا وحماسهم والروحية العالية التي يتمتعون بها خلال التدريبات ورغبة المدرب الكبيرة ادفوكات والشغف والحرص الذي لمسناه عنده خلال الوحدات التدريبية في معسكري اسبانيا وتركيا والذي انعكس ايجاباً على اللاعبين.

بينما قال المدرب احمد خضير "باجيو"، لوكالة شفق نيوز، إن مباراة اليوم مهمة وحساسة جداً خصوصًا لفريقنا باعتبار المدة قصيرة لاستلام ادفوكات مهمته للتدريبة ولم تكن مباريات تجريبية على مستوى عالي، بالاضافة الى غياب ثلاثة الى اربعة لاعبين مهمين من الممكن أن يحدث خللاً في الجانب الفني، ومع كل ذلك لدينا ثقة بجميع اللاعبين وبالمدرب لتخطي عقبة الشمشون الكوري ولو بنقطة التعادل التي اعدها بطعم الفوز في مثل هكذا ظروف صعبة .

من جانبه قال المدرب سامي بحت، لوكالة شفق نيوز، إن مباراتنا امام كوريا مهمة وقوية، مبيناً أن على الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني التعامل بحذر وواقعية مع هذه المباراة سيما مع وجود الفوارق الفنية الفردية والجماعية التي يتمتع بها الكوريون، وكذلك التعامل مع المؤثرات الاخرى بشكل عالي وفهم كبير كعامل الارض والاجواء الممطرة والتعامل الصعب للكوريين مع الوفد العراقي، حتى نستطيع الخروج من هذه المباراة بشكل ايجابي من ناحية الاداء والنتيجة.

ويخوض منتخب العراق مبارياته ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات الإمارات وكوريا الجنوبية ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية وإيران.