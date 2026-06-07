المنتخب العراقي يجري أولى تدريباته في أميركا استعداداً لودية فنزويلا (صور)

شفق نيوز- شيكاغو

أجرى المنتخب العراقي لكرة القدم، أول وحدة تدريبية له في الولايات المتحدة الأميركية، بحضور جميع اللاعبين، باستثناء أحمد يحيى الذي غادر معسكر المنتخب بسبب الإصابة وعاد إلى العراق.

وخاض المنتخب وحدته التدريبية بإشراف المدرب غراهام أرنولد وكادره المساعد، الذي أوعز بأن تكون التدريبات مغلقة بالكامل أمام وسائل الإعلام والجمهور.

وغاب عن التدريب مصور البعثة العراقية طلال صلاح، الذي غادر الولايات المتحدة متوجهاً إلى إسبانيا في طريق عودته إلى العراق، برفقة اللاعب أحمد يحيى.

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الفنزويلي ودياً فجر الأربعاء المقبل، في آخر اختبار له قبل خوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان المنتخب الفنزويلي قد خسر فجر اليوم أمام نظيره التركي بنتيجة 2-1 في مباراة ودية، علماً أن المنتخب التركي سيواجه العراق ودياً يوم 10 من الشهر الحالي في مدينة شيكاغو.

وتقدمت فنزويلا أولاً في المباراة، قبل أن يدرك المنتخب التركي التعادل قبيل نهاية الشوط الأول، ثم أضاف الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني ليحسم المواجهة لصالحه.