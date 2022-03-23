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المنتخب العراقي يجري مرانه الاخير ولا اصابات في صفوف اللاعبين

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-23T13:43:38+0000
المنتخب العراقي يجري مرانه الاخير ولا اصابات في صفوف اللاعبين

شفق نيوز/ يجري المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الاربعاء، تمرينه الأخير استعداداً لمباراته مع نظيره الإماراتي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال المنسق الاعلامي للمنتخب محمد عماد، لوكالة شفق نيوز، ان "المنتخب سيجري مرانه الاخير في الساعة السادسة و45 دقيقة مساء اليوم، على ملعب الملك فهد الدولي الاول، الذي سيضيف مواجهة العراق والامارات".

واكد ان "لاعبي منتخبنا جاهزين للقاء يوم غد ولا توجد اية اصابة في صفوف اللاعبين"، مشيرا الى ان "المؤتمر الخاص بالمدرب عبد الغني شهد سيعقد قبل الوحدة التدريبية لمنتخبنا، والذي يخص مباراة منتخبنا يوم غد امام منتخب الامارات".

وكان وفد المنتخب العراقي لكرة القدم قد وصل الى العاصمة السعودية الرياض مساء امس الثلاثاء، استعدادا لخوض لقائه امام الامارات ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم.

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