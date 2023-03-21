المنتخب العراقي يجري آخر حصة تدريبية في بغداد ويحضر حقائب السفر الى روسيا

شفق نيوز / أعلن المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم، إقامة وحدة تدريبية اخيرة للمنتخب في بغداد والسفر الى روسيا مساء اليوم للدخول في معسكر تدريبي خارجي، في حين بيّن أن نجم مانشستر يونايتد كان آخر الوافدين قبيل المغادرة.

وقال محمد عماد لوكالة شفق نيوز إن "المنتخب سيجتمع في ملعب الشعب الدولي في الساعة العاشرة من صباح اليوم في وحدة تدريبية ثانية بعد الوحدة الأولى عصر يوم أمس قبل التوجه إلى روسيا اليوم".

وأضاف، أن "وفد المنتخب سيغادر بطائرة خاصة مساء اليوم إلى مدينة سوتشي الروسية للدخول بمعسكر تدريبي قصير وخوض لقاء ودي مع المنتخب الروسي".

وبيّن عماد أن "كل اللاعبين سيشاركون بتدريبات اليوم وقد كان آخر الواصلين صباح اليوم وصول محترف مانشستر يونايتد الانكليزي زيدان إقبال ليلتحق بتدريبات المنتخب الوطني وسبقه التحاق ثلاثة لاعبين محترفين وهم كل من أسامة رشيد (فيزيلا البرتغالي)، وعلي الحمادي (ويمبيلدون الانكليزي )، والكسندر اوراها ( كوين بارك رينجرز الإنكليزي)".

ولفت إلى أن "كاساس الجهاز الفني أضاف أربعة لاعبين هم كل: من حمزة عدنان، ومصطفى محمد، وحسين عمار وكرار نبيل، وذلك لتعويض غياب اللاعبين الذين سيتعذر عليهم التواجد في معسكر روسيا، وهم الاي فاضل، وأمير العماري، وكيفن يعقوب، بسبب ممانعة أنديتهم من السفر الى روسيا".

ويستعد المنتخب الوطني العراقي لمعسكر روسيا الذي يتخلل اقامة مباراة دولية ودية ضد منتخب روسيا في 26 من الشهر الحالي.