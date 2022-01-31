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المنتخب العراقي يجري "المسحة الأخيرة" قبل مواجهة لبنان

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-31T08:31:58+0000
المنتخب العراقي يجري "المسحة الأخيرة" قبل مواجهة لبنان

شفق نيوز/ أجريت، اليوم الاثنين، فحوصات الـPCR الأخيرة لوفدِ المُنتخب الوطني العراقي قبل مواجهةِ لبنان يوم غد الثلاثاء.

وستتضحُ نتائج الفحوصات عصر اليوم، وفي ضوئها سيتحدد المشاركون في مباراةِ لبنان سواء من اللاعبيين أو الطواقم الفنية والإدارية والبدنية والطبية والإعلامية.

وكان مشرفُ المنتخب الوطني، يونس محمود، وعضو الاتحاد العراقيّ فراس بحر العلوم، عقدا ليلة أمس جلسةً مع الأمين العام للاتحاد اللبناني، جهاد الشحف، الذي وعد أن تسلم  الوفد العراقي لنتائج الفحوصات سيكون بوقتٍ مبكر لتلافي ما حدثَ مع الوفد العراقي أثناء تواجده في إيران.

وأظهرت الفحوصات الطبية للاعبي المنتخب العراقي ياسر قاسم وسامح سعيد، يوم امس، إصابتهما بفيروس كورونا، وبالتالي عدم مشاركتهما في مباراة المنتخب مع نظيره اللبناني، لينضما إلى قائمة المصابين بالوباء اللاعبين: شيركو كريم، وحسين جبار، وسعد ناطق، وأمجد عطوان، بالإضافة إلى بشار رسن الذي لن يشارك في مباراة لبنان بسبب تراكم البطاقات الصفراء وليس المرض.

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