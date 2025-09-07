المنتخب العراقي يتوج بلقب كأس ملك تايلند

شفق نيوز- بانكوك

توج المنتخب العراقي، يوم الأحد، بلقب كأس ملك تايلند بعد فوزه على نظيره التايلاندي 1-0 في نهائي بطولة كأس الملك الدولية الودية لكرة القدم بنسختها للعام 2025.

وجرت المباراة على ملعب كانشانابوري الدولي في تايلند، عند الساعة الرابعة عصراً.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل العراق هدفه في الدقيقة 75 عن طريق رأسية جميلة من اللاعب مهند علي، بعد الهدف بدقيقة تلقى لاعب المنتخب العراقي فرانس بطرس بطاقة حمراء بعد ان تلقى البطاقة الصفراء الثانية ليكمل المنتخب العراقي المباراة بعشرة لاعبين، كما تلقى مهند علي بطاقة حمراء مباشرة لتهوره في الدقيقة 90-+5.

وبلغ المنتخب العراقي المباراة النهائية بعد تحقيقه الفوز الخميس الماضي، على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 2 - 1 في نصف النهائي البطولة الودية، بينما تأهل المنتخب التايلاندي بعد الفوز على منتخب فيجي بنتيجة 3 - 0.

وتأتي مشاركة العراق في بطولة ملك تايلاند الدولية كمرحلة استعدادية للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، والذي سيواجه فيه منتخب العراق نظيره الاندنوسي في الحادي عشر من شهر تشرين الأول المقبل، ثم مع السعودية المستضيف في الثالث عشر من الشهر نفسه.