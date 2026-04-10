المنتخب العراقي يتوجه إلى البصرة للاحتفال مع الجماهير بالتأهل لكاس العالم

يغادر المنتخب العراقي لكرة القدم العاصمة بغداد متوجهاً إلى محافظة البصرة، يوم الجمعة، للاحتفال مع الجماهير البصرية بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يعود الوفد مساء اليوم بعد انتهاء الفعاليات، عبر طائرة خاصة لنقل أعضاء المنتخب.

ويضم الوفد لاعبي المنتخب المحليين نظراً لغياب اللاعبين المحترفين المشاركين في بطولات خارجية ليكون الاحتفال فرصة للتواصل المباشر مع جماهير العراق في الجنوب.

وكان المنتخب العراقي قد شهد احتفالاً كبيراً في بغداد بعد عودته من المكسيك، حيث جرى تنظيم موكب خاص على متن باص تم تصميمه خصيصاً للتجوال في شوارع العاصمة وتقديم التحايا للجماهير. بعد الفوز على منتخب بوليفيا 2-1 في لقاء الملحق العالمي الذي ضمن للعراق بطاقة التأهل إلى مونديال 2026.

وتأتي هذه الاحتفالات للتواصل مع الجماهير العراقية في أنحاء البلاد كافة قبل المشاركة المرتقبة في البطولة المقبلة، لا سيما أن البصرة استضافت مباريات منتخب العراق في التصفيات التأهيلية ودعم جمهورها المنتخب في كل المباريات من خلال الحضور الجماهيري.