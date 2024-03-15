المنتخب العراقي يتوجه عصر اليوم إلى البصرة استعداداً للقاء الفلبين

شفق نيوز/ يتوجه المنتخب العراقي لكرة القدم، عصر اليوم الجمعة، إلى محافظة البصرة لإقامة معسكر تدريبي استعداداً لملاقاة نظيره الفلبيني في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، إن المعسكر التدريبي سيستمر حتى موعد المباراة الأولى مع المنتخب الفلبيني في البصرة يوم الخميس المقبل 21 آذار/ مارس الجاري، ثم يغادر لخوض المباراة الثانية في العاصمة الفلبينية مانيلا يوم 26 من هذا الشهر.

وبين أن "مدرب المنتخب خيسوس كاساس وضع منهاجه التدريبي للاعبين والمتضمن وحدات تدريبية صباحية ومسائية لبلوغ الجاهزية قبل اللقاء المرتقب".

وتضم قائمة المنتخب العراقي 27 لاعباً هم كل من، الحراس جلال حسن، وأحمد باسل، ومحمد صالح، ولخط الدفاع ريبين سولاقا، وزيد تحسين، ومناف يونس، وفرانس بطرس، وسعد ناطق، ومصطفى سعدون، وحسين علي، وميرخاس دوسكي، وضرغام إسماعيل، ولخط الوسط أمير العماري، وصفاء هادي، وأسامة رشيد، وزيدان إقبال، وعبد الرزاق قاسم، ولؤي العاني، وعلي جاسم، ولخط الهجوم بشار رسن، ومنتظر ماجد، وحسن عبد الكريم، وإبراهيم بايش، وأحمد ياسين، ويوسف الأمين، وأيمن حسين، ومهند علي.