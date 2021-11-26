المنتخب العراقي يتوجه الى الدوحة للمشاركة بكأس العرب

شفق نيوز/ غادر وفد المنتخب العراقي لكرة القدم متوجها إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تحتضنها قطر للفترة من 30 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر.

وتالفت تشكيلة المنتخب من، فهد طالب وأحمد باسل وعلي ياسين في حراسة المرمى، أما خط الدفاع فتألف من ريبين سولاقا ومصطفى ناظم ومناف يونس وميثم جبار وفرانس بطرس.

وفي الوسط، جاء كل من شيركو كريم وحسن رائد ومنتظر محمد ، وأحمد فاضل وأمجد عطوان وسجاد جاسم وحسن عبد الكريم، وفي خط الهجوم، كل من وبشار رسن وأحمد فرحان وعلاء عباس وعلي يوسف ومحمد قاسم وأيمن حسين.

وكان مدرب المنتخب الجديد زيلكو بتروفيتش، دعا اللاعبين (ياسر قاسم وحسين عمار) الى قائمة وفد المنتخب الوطنيّ بعد اصابة محمد علي عبود وابراهيم بايش .

وشهدت التشكيلة غياب العديد من العناصر الأساسية، على رأسهم القائد أحمد إبراهيم، والمخضرم علاء عبد الزهرة، والنجم علي عدنان، رفقة علي فائز.