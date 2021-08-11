المنتخب العراقي يتوجه الى اسطنبول و"علي عدنان" يلتحق

شفق نيوز/ التحق لاعب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم علي عدنان، يوم الاربعاء، بتدريبات الفريق في اسبانيا بعد انجاز تأشيرة الدخول له.

وقال مصدر في الهيئة التطبيعية لوكالة شفق نيوز، إن الفريق يواصل تدريباته بمعسكره التدريبي في اسبانيا بهمة عالية تحت اشراف ادفوكات استعداداً لمنافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم .

وأضاف أن المنتخب سيخوص مباراتين وديتين مع احد الاندية الاسبانية وذلك لتعرف المدرب على امكانية اللاعبين .

وأشار المصدر، إلى أن المنتخب سينهي معسكره في اسبانيا الاحد المقبل ليتوجه في اليوم التالي (الاثنين) الى تركيا للاقامة في معسكر تدريبي آخر في اسطنبول .

وأكد أن المدرب ادفوكات ابدى ارتياحه لمستويات لاعبي المنتخب الوطني وانضباطهم العال في الوحدات التدريبية، ويأمل أن يوفق في تهيئتهم بشكل جيد قبل انطلاق المنافسات المؤهلة لكاس العالم .