المنتخب العراقي يتلقى أولى خساراته في خليجي26

شفق نيوز/ تلقى المنتخب العراقي أولى خساراته، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم خليجي 26 الجارية أحداثها في الكويت.

وجرت المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، وانتهت لصالح المنتخب البحريني بنتيجة 2-0.

وبهذا الفوز ضمن المنتخب البحريني تأهله إلى المربع الذهبي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البحرين بهدف دون مقابل للمنتخب العراقي جاء الهدف في الدقيقة 38 عن طريق علي مدن.

وفي الشوط الثاني عاد نفس اللاعب علي مدن ليسجل هدفاً ثانياً لمنتخب البحرين مع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 47.

وبهذه النتيجة تصدر البحرين المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب العراق عند النقطة 3 متساوياً مع نظيره السعودي بالرصيد، لتبقى المباراة الفاصلة في الجولة الثالثة يوم السبت المقبل والتي ستحسم صعود أحد المنتخبين للمربع الذهبي.