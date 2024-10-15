المنتخب العراقي يتلقى خسارته الأولى في تصفيات كاس العالم على يد كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ تلقى المنتخب العراقي لكرة القدم خسارته الأولى امام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 3- 2 ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

جرت المباراة على ملعب يونغن ميور الدولي في مدينة سوون عند الساعة الثانية ظهراً.

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب كوريا الجنوبية بهدف عن طريق اللاعب أوه سي هون عند الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب العراقي هدف التعديل عن طريق الهداف أيمن حسين في الدقيقة 50 من زمن المباراة، قبل أن يضيف الكوريون الهدف الثاني في الدقيقة 74 عن طريق أوه هيون جيو، وفي الدقيقة 83 سجل كوريا هدفه الثالث عن طريق لي جاي سونغ، وقبل ختام المباراة قلص إبراهيم بايش النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 90+5.

وبهذه النتيجة عزز الكوريون تصدرهم للمجموعة بـ12 نقطة، ويأتي العراق ثانياً بسبع نقاط، وللإردن أربع بنقاط متخلفاً بمباراة