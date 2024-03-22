المنتخب العراقي يتقدم مركزاً واحداً بالتصنيف العالمي

شفق نيوز/ تقدم المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، مركزاً واحداً في التصنيف الدولي "فيفا" بعد تغلبه أمس على نظيره الفلبيني بهدف دون رد جاء بأقدام مهند علي.

وتقدم المنتخب العراقي إلى المركز 58 عالمياً حسب التصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليحلّ محلّ منتخب جنوب أفريقيا الذي كان يحتل المركز 58 في تصنيف الشهر الماضي، بينما ما زال منتخب الأرجنتين متصدراً القائمة بالتصنيف الأول.

وجاء منتخب العراق بالمركز السابع آسيوياً، بينما حافظ المنتخب الياباني على المركز الأول آسيوياً، يليه إيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية بحسب التصنيف الدولي.