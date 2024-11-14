المنتخب العراقي يتعادل مع نظيره الأردني سلبياً

شفق نيوز/ تعادل المنتخب العراقي مع نظيره الأردني من دون أهداف ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال كرة القدم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

جرت المباراة مساء اليوم الخميس عند الساعة السابعة والربع على ملعب جذع النخلة في البصرة.

سيطر المنتخب الاردني في الشوط الأول وكان أكثر خطورة من مضيفه العراقي بينما تراجع أداء المنتخب الاردني وسيطر منتخب العراق في الشوط الثاني وأضاع عدة أهداف بسبب تسرع اللاعبين.

وبهذه النتيجة احتفظ المنتخب الأردني بالمركز الثاني في المجموعة الثانية بنفس رصيد المنتخب العراقي الذي جاء ثالثاً بـ8 نقاط.