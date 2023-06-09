المنتخب العراقي يتعادل مع نظيره المصري في بطولة كأس العرب لكرة الصالات

شفق نيوز/ تعادل منتخب العراق الوطني لكرة الصالات، مع نظيره المصري بنتيجة 3-3 ، اليوم الجمعة، في ثاني مبارياته ضمن بطولة كأس العرب لكرة الصالات.

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب مصر بثلاثة أهداف دون مقابل لمنتخب العراق ، وفي الشوط الثاني تمكن منتخب العراق من التعويض وتسجيل ثلاثة أهداف.

وجرت المباراة عند الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت بغداد،في قاعة الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة السعودية.

وكان منتخب العراق قد فاز في مستهل مشواره في البطولة على نظيره الفلسطيني بسداسية نظيفة.