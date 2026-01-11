المنتخب الأولمبي العراقي يتعادل مع تايلاند في كأس آسيا تحت 23 عاماً

شفق نيوز- الرياض

تعادل المنتخب الأولمبي العراقي مع نظيره التايلاندي بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وجرت المباراة على ملعب الأمير فيصل في السعودية عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدف دون مقابل.

وجاء هدف العراق من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب أموري فيصل في الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب تايلند من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بتقاسم الفريقين نقاط المواجهة.

ويشارك المنتخب العراقي في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات أستراليا والصين وتايلند.